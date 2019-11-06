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13:58   6 Ноября 2019
Россия

Три четверти россиян не имеют и не делают пенсионных накоплений

Три четверти россиян не имеют и не делают пенсионных накоплений

Райффайзенбанк провел исследование на тему пенсионных накоплений жителей крупных городов России. Итоги опроса опубликовали 6 ноября.

Так, более 75 процентов россиян не копят денег к старости. Почти 37 процентов опрошенных хотели бы это делать, однако не имеют возможности, а 38,6 респондентов просто не занимаются откладыванием средств. При этом, 16,3 процента жителей российских мегаполисов иногда откладывают деньги, а 8,3 процента делают это регулярно.

Что касается способов хранения накоплений на старость, то на первое место вышли вклад и накопительный счет в банке — так делают почти 40 процентов россиян. Еще 28,5 процентов делают инвестиции через ценные бумаги; 16,5 процентов работают с Негосударственным пенсионным фондом. Почти четырем процентам помогает работодатель, а семь процентов респондентов владеют накопительными продуктами страховых компаний.

Райффайзен проводил опрос среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска, Омска, Самары, Ростова-на-Дону, Уфы, Красноярска, Перми, Воронежа и Волгограда.

Три четверти россиян не имеют и не делают пенсионных накоплений

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Автор: Анна Манц
#опрос #пенсионные накопления

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