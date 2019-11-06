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13:26   6 Ноября 2019
Россия

Журналист «Медузы» назвал Россию комфортной страной для работы журналистов

Журналист «Медузы» назвал Россию комфортной страной для работы журналистов

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал Россию комфортной страной для работы журналистов. В частности, из-за доступности открытых данных. Речь об этом зашла на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России».

«Россия довольно приятная страна для работы журналистов. Здесь много историй, здесь много открытой информации, много открытых государственных реестров, которые помогают журналистам-расследователям даже во многих странах», — сказал он.

По словам Голунова, если работнику СМИ необходимо узнать владельца той или иной недвижимости, в России это можно сделать буквально за минуту. Во Франции или в Британии такое невозможно.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сми #журналисты #общество

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