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Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

 Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

13:14   6 Ноября 2019
Общество

Первый запуск с космодрома «Восточный» в 2020 году запланировали на апрель

Первый запуск с космодрома «Восточный» в 2020 году запланировали на апрель

Российский гражданский космодром «Восточный» построили на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковский. Первый запуск с космодрома в 2020 году запланировали на апрель. Об этом сообщил в среду, 6 ноября, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее Рогозин посетил космодром «Восточный» и ознакомился с ходом строительства стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара». Также глава госкорпорации по космической деятельности осмотрел базу Технического комплекса космодрома и площадку строительства жилых домов в микрорайоне «Звездный» города Циолковский.

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Автор: Анатолий Кубарев
#рогозин #роскосмос #восточный #пуск

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