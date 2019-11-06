Первый запуск с космодрома «Восточный» в 2020 году запланировали на апрель

Российский гражданский космодром «Восточный» построили на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковский. Первый запуск с космодрома в 2020 году запланировали на апрель. Об этом сообщил в среду, 6 ноября, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее Рогозин посетил космодром «Восточный» и ознакомился с ходом строительства стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара». Также глава госкорпорации по космической деятельности осмотрел базу Технического комплекса космодрома и площадку строительства жилых домов в микрорайоне «Звездный» города Циолковский.