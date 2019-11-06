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 Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

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13:09   6 Ноября 2019
Россия

Кремль не обсуждает возможность отказа от ЕГЭ

Кремль не обсуждает возможность отказа от ЕГЭ

Власти не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ в России. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется», — заявил он.

Он отметил, что различные эксперты и специалисты неоднократно высказывались по этой теме. Но в Кремле этот вопрос не поднимается.

Ранее отменить ЕГЭ призывали депутаты «Справедливой России». По мнению замглавы фракции Олега Нилова, подобная система оценки знаний школьников доказала свою неэффективность. По его мнению, ЕГЭ заточено «на угадывание, а не на получение среднего образования». 

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Автор: Виктория Разумовская
#кремль #образование #егэ

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