Кремль не обсуждает возможность отказа от ЕГЭ

Власти не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ в России. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется», — заявил он.

Он отметил, что различные эксперты и специалисты неоднократно высказывались по этой теме. Но в Кремле этот вопрос не поднимается.

Ранее отменить ЕГЭ призывали депутаты «Справедливой России». По мнению замглавы фракции Олега Нилова, подобная система оценки знаний школьников доказала свою неэффективность. По его мнению, ЕГЭ заточено «на угадывание, а не на получение среднего образования».