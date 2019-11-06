Индия 8 ноября испытает баллистическую ракету К-4 для подлодок
Баллистическая ракета способна преодолевать расстояние до 3,5 тысячи километров и нести ядерный заряд. Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в пятницу, 8 ноября, планирует испытать баллистическую ракету К-4 для подводных лодок, передает издание Indian Express.
DRDO в пятницу протестирует баллистическую ракету K-4 с подводной платформы, которая расположена в акватории города Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш). К-4 — одна из двух ракет, которые разрабатываются в Индии для запуска с подводных лодок. Другая ракета — ВО-5 — имеет дальность полета свыше 700 километров.
«В рамках предстоящих испытаний DRDO намерена протестировать передовые разработки», — информируют источники издания.
В декабре 2018 года Индия успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету Agni-5, которая способна доставлять ядерные боеголовки на расстояние до восьми тысяч километров.
IISF 5th Nov 2019 pic.twitter.com/sNAe4Hd6Wh— DRDO (@DRDO_India) 5 ноября 2019 г.