Индия 8 ноября испытает баллистическую ракету К-4 для подлодок

Баллистическая ракета способна преодолевать расстояние до 3,5 тысячи километров и нести ядерный заряд. Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в пятницу, 8 ноября, планирует испытать баллистическую ракету К-4 для подводных лодок, передает издание Indian Express.

DRDO в пятницу протестирует баллистическую ракету K-4 с подводной платформы, которая расположена в акватории города Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш)​​​. К-4 — одна из двух ракет, которые разрабатываются в Индии для запуска с подводных лодок. Другая ракета — ВО-5 — имеет дальность полета свыше 700 километров.

«В рамках предстоящих испытаний DRDO намерена протестировать передовые разработки», — информируют источники издания.