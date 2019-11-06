Аномально теплые выходные ожидаются в Москве

Аномальное тепло вернется в Москву в это воскресенье. Температура воздуха в столице повысится до 11 градусов тепла, что выше климатической нормы на 6-7 градусов. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, очередное изменение циркуляции ожидается в субботу, это случится из-за высокого давления, поэтому никаких существенных осадков, вероятно, не будет.

«10 числа при переменной облачности температура будет повышаться до 6–11 градусов. Такой же температурный фон и в первый рабочий день», — сказал он.

Как сообщает Гидрометцентр, завтра, в четверг, температура воздуха прогреется до 5-7 градусов тепла. Точно такая же температура ожидается в пятницу и субботу. В эти дни местами ожидаются небольшие осадки.