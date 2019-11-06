СК допросит либертарианца Светова, желающего узаконить педофилию

Лидера Либертарианской партии Михаила Светова вызвали на допрос в Следственный комитет России, сообщил телеканал РЕН-ТВ 6 ноября. По данным СМИ, Светов явился в СК в рамках доследственной проверки по уголовной статье «Развратные действия».

Светов известен тем, что поддерживает снижение возраста сексуального согласия, а также распространением детской порнографии, что не особо скрывает.

Лидер Либертарианской партии также участвовал в незаконных акциях, которые прошли в Москве этим летом. На одной из них его арестовали за призывы к беспорядкам.

В августе Роскомнадзор внес Instagram-страницу либертарианца в список запрещенной в России информации из-за детской порнографии. Также администрации социальной сети была подана жалоба на размещенный контент.