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 Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

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Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

13:13   6 Ноября 2019
Россия

СК допросит либертарианца Светова, желающего узаконить педофилию

СК допросит либертарианца Светова, желающего узаконить педофилию

Лидера Либертарианской партии Михаила Светова вызвали на допрос в Следственный комитет России, сообщил телеканал РЕН-ТВ 6 ноября. По данным СМИ, Светов явился в СК в рамках доследственной проверки по уголовной статье «Развратные действия».

Светов известен тем, что поддерживает снижение возраста сексуального согласия, а также распространением детской порнографии, что не особо скрывает.

светов

светов

светов

светов

Лидер Либертарианской партии также участвовал в незаконных акциях, которые прошли в Москве этим летом. На одной из них его арестовали за призывы к беспорядкам.

В августе Роскомнадзор внес Instagram-страницу либертарианца в список запрещенной в России информации из-за детской порнографии. Также администрации социальной сети была подана жалоба на размещенный контент.

 

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Автор: Анна Манц
#допрос #следком #светов

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