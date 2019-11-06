ЦБ РФ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Центральный банк России применил к Сбербанку штрафные санкции, так как организация не подключилась к Системе быстрых платежей вовремя, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации 6 ноября.

«Сейчас к системе подключились десять из 11 системно значимых банков, один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф», — рассказал она.

Председатель ЦБ выразила надежду, что Сбербанк в ближайшее время исправит ошибку. Напомним, что его подключение должно было состояться до 1 октября этого года. Банки с универсальной лицензией могут пройти процедуру до октября будущего года.

Вместе с тем, по словам Набиуллиной, в СБП уже работает 25 отечественных финансовых учреждений. Более того, объем операций превышает 35 миллиардов рублей.