Лавров заявил, что на Украине заблокированы 86 российских телеканалов

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил в среду, что на Украине запрещены сотни книг и фильмов на русском языке, а также 181 интернет-страница и 86 российских телевизионных каналов.

Об этом Лавров рассказал, выступая в среду на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век», которая проходит под эгидой офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы прессы и при поддержке МИД РФ.

«На Украине заблокированы 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница, не говоря уж о запрете сотен книг и фильмов на русском языке», - заявил министр.

Ранее российский МИД заявил, что отключение российских телеканалов на Украине является наступлением на свободу слова и Евросоюз, ОБСЕ и США должны жестко отреагировать на подобные действия. Также внешнеполитическое ведомство отметило недопустимость практикуемых Западом двойных стандартов.