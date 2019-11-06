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 Лавров заявил, что на Украине заблокированы 86 российских телеканалов

Лавров заявил, что на Украине заблокированы 86 российских телеканалов
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 Лавров заявил, что на Украине заблокированы 86 российских телеканалов

Лавров заявил, что на Украине заблокированы 86 российских телеканалов
13:01   6 Ноября 2019
Весь мир

Лавров заявил, что на Украине заблокированы 86 российских телеканалов

Лавров заявил, что на Украине заблокированы 86 российских телеканалов

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил в среду, что на Украине запрещены сотни книг и фильмов на русском языке, а также 181 интернет-страница и 86 российских телевизионных каналов.

Об этом Лавров рассказал, выступая в среду на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век», которая проходит под эгидой офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы прессы и при поддержке МИД РФ.

«На Украине заблокированы 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница, не говоря уж о запрете сотен книг и фильмов на русском языке», - заявил министр.

Ранее российский МИД заявил, что отключение российских телеканалов на Украине является наступлением на свободу слова и Евросоюз, ОБСЕ и США должны жестко отреагировать на подобные действия. Также внешнеполитическое ведомство отметило недопустимость практикуемых Западом двойных стандартов.

Лавров заявил, что на Украине заблокированы 86 российских телеканалов

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Автор: Александр Люблинский
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