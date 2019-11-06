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Путин считает, что необходимо повысить качество преподавания в школах

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Путин считает, что необходимо повысить качество преподавания в школах

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12:48   6 Ноября 2019
Россия

Путин считает, что необходимо повысить качество преподавания в школах

Путин считает, что необходимо повысить качество преподавания в школах

Глава государства Владимир Путин поприветствовал участников второго съезда Общества русской словесности. Президент обратил внимание, что важно повысить качество преподавания в школах. 

По мнению российского лидера, деятельность учителей должна иметь творческий характер, соответствовать запросам времени.

«Уверен, работа съезда внесет значимый вклад в консолидацию специалистов сферы образования, представителей государственных организаций и родительского сообщества», — отметил он.

Общество русской словесности, по словам Путина, следит за продвижением ценностей русского языка и литературы, укреплении позиций русского языка как языка межнационального общения, внедрении современных механизмов преподавания гуманитарных дисциплин.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #общество #русский язык

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