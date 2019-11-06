Путин считает, что необходимо повысить качество преподавания в школах

Глава государства Владимир Путин поприветствовал участников второго съезда Общества русской словесности. Президент обратил внимание, что важно повысить качество преподавания в школах.

По мнению российского лидера, деятельность учителей должна иметь творческий характер, соответствовать запросам времени.

«Уверен, работа съезда внесет значимый вклад в консолидацию специалистов сферы образования, представителей государственных организаций и родительского сообщества», — отметил он.

Общество русской словесности, по словам Путина, следит за продвижением ценностей русского языка и литературы, укреплении позиций русского языка как языка межнационального общения, внедрении современных механизмов преподавания гуманитарных дисциплин.