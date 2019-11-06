Медведева попросили увеличить господдержку сельхозмашиностроителей в 2019 году

Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования попросила премьер-министра РФ Дмитрию Медведеву увеличить финансирование в 2019 году программы субсидирования скидок на продукцию предприятий сельхозмашиностроения на 6,4 миллиарда рублей.

В конце декабря 2012 года кабмин утвердил постановление № 1432, которое устанавливает порядок предоставления производителям сельхозтехники субсидий из бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с продажей техники​​​. Субсидии предоставляются не всем производителям, а только тем, которые соответствуют ряду критериев. В частности, производитель должен осуществлять в РФ ряд технологических операций по сборке техники.

По информации «Росспецмаша», на 3 октября лимиты субсидии по «программе 1432» в размере 11 миллиардов рублей израсходовали в полном объеме. Однако представитель ассоциации сообщил, что производители по согласованию с министерством сельского хозяйства не остановили реализацию программы и обеспечили аграриев всей необходимой техникой во время проведения уборочных и осенних полевых работ.

Поставили более 11 тысяч единиц техники. По состоянию на 11 октября 2019 года сумма субсидии по заключенным договорам сверх лимита составила 6,4 миллиарда рублей.

«Фактически сельхозпроизводители эксплуатируют эту технику в долг», — указали в «Росспецмаше».

По словам представителя ассоциации, невыплаченные суммы можно предоставить производителям в 2020 году за счет семи миллиардов рублей, которые предусмотрены в проекте бюджета на будущий год. Перенос выплат может сказаться на выполнении весенних полевых работ, поскольку в этом случае на ее реализацию в 2020 году останется лишь 0,6 миллиарда рублей.

«Росспецмаш» попросил Медведева увеличить финансирование из федерального бюджет в 2019 году на 6,4 миллиарда рублей до 17,4 миллиарда рублей.