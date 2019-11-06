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14:15   6 Ноября 2019
Россия

Мусорную реформу в Петербурге могут перенести на 2022 год

Мусорную реформу в Петербурге могут перенести на 2022 год

Комитет по тарифам выступит с предложением отложить мусорную реформу еще на год. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщил глава комитета Дмитрий Коптин. По его словам, остается много нерешенных вопросов.

«Пока слишком много нерешенных вопросов, в частности, еще не актуализирована территориальная схема, которая должна определять все объемы и потоки отходов, сколько и где их образуется, куда их отправляют на обезвреживание и захоронение», —сказал Коптин.

Он добавил, что город не готов к таким глобальным переменам.

Согласно новым правилам, плату за вывоз и утилизацию мусора следует рассчитывать из числа зарегистрированных жильцов, а не по площади квартиры. В регионе необходимо выбрать единого оператора, который будет отвечать за весь путь утилизации отходов - от контейнера до мусороперерабатывающего завода.

Коптин отметил, что часть регионов России перешла на новые правила и последствия оказались непростыми.

«Сначала регионы утвердили масштабные инвестиционные программы, предусматривающие строительство мусороперерабатывающих заводов, полигонов. Но все это вылилось в резкий рост тарифа за вывоз отходов — от 10% до 50%, потом эти решения пришлось пересматривать. Сейчас регионы корректируют свои программы», — заявил Дмитрий Коптин.

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Автор: Алина Рекиш
#россия #петербург #новости

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