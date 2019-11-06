Мусорную реформу в Петербурге могут перенести на 2022 год

Комитет по тарифам выступит с предложением отложить мусорную реформу еще на год. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщил глава комитета Дмитрий Коптин. По его словам, остается много нерешенных вопросов.

«Пока слишком много нерешенных вопросов, в частности, еще не актуализирована территориальная схема, которая должна определять все объемы и потоки отходов, сколько и где их образуется, куда их отправляют на обезвреживание и захоронение», —сказал Коптин.

Он добавил, что город не готов к таким глобальным переменам.

Согласно новым правилам, плату за вывоз и утилизацию мусора следует рассчитывать из числа зарегистрированных жильцов, а не по площади квартиры. В регионе необходимо выбрать единого оператора, который будет отвечать за весь путь утилизации отходов - от контейнера до мусороперерабатывающего завода.

Коптин отметил, что часть регионов России перешла на новые правила и последствия оказались непростыми.