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12:46   6 Ноября 2019
Россия

Ушел из жизни актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Ушел из жизни актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Актер Виталий Жигалин, известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался в Самаре на 48 году жизни. Об этом в среду, 6 ноября, сообщается на странице в Facebook Самарского академического театра имени Горького. 

Актеру было 48 лет. Информации о причине смерти нет, однако в сообщении сказано, что он страдал от продолжительной болезни. Прощание с Жигалиным пройдет 8 ноября в помещении Дома Актера на улице Вилоновской, 24.

«5 ноября 2019 года на 48-ом году жизни после продолжительной болезни скончался актёр, педагог САТД имени Горького Виталий Жигалин», — сказано в сообщении на странице театра в Facebook. 

На сцене самарского театра Жигалин прослужил почти 25 лет. Зрители запомнили его как импульсивного и харизматичного актера, обладавшего сильной творческой энергетикой. Настоящую известность актеру принесли роли в телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Тайны следствия».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #смерть #общество #актер #жигалин

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