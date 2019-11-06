Ушел из жизни актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Актер Виталий Жигалин, известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался в Самаре на 48 году жизни. Об этом в среду, 6 ноября, сообщается на странице в Facebook Самарского академического театра имени Горького.

Актеру было 48 лет. Информации о причине смерти нет, однако в сообщении сказано, что он страдал от продолжительной болезни. Прощание с Жигалиным пройдет 8 ноября в помещении Дома Актера на улице Вилоновской, 24.

«5 ноября 2019 года на 48-ом году жизни после продолжительной болезни скончался актёр, педагог САТД имени Горького Виталий Жигалин», — сказано в сообщении на странице театра в Facebook.

На сцене самарского театра Жигалин прослужил почти 25 лет. Зрители запомнили его как импульсивного и харизматичного актера, обладавшего сильной творческой энергетикой. Настоящую известность актеру принесли роли в телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Тайны следствия».