Депутат объяснил, почему нужно увеличить штрафы для СМИ на примере Deutsche Welle

Глава МИД РФ Сергей Лавров на московской пресс-конференции, посвященной работе журналистов в РФ и на пространстве ОБСЕ, сообщил, что немецкое издание Deutsche Welle признало некорректность своих действий во время освещения летних беспорядков в Москве.

«Когда Deutsche Welle опубликовал маршрут несанкционированной акции, что это, как не политическая реклама? Мы их пригласили, они признали, что это было некорректно. Одно дело освещать, другое дело организовывать», — заявил Лавров.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с «Политикой Сегодня» допустил, что попавшемуся на нарушении немецкому изданию можно выдавать временную аккредитацию для работы в РФ, однако более эффективной мерой парламентарий считает штрафы.

Законопроект об их увеличении в сто раз для иностранных СМИ и компаний за нарушения избирательного законодательства РФ, в том числе в части агитации, собеседник «ПС» внес в парламент 6 ноября.

«Можно, конечно, говорить об аккредитации, но если законопроект будет одобрен во всех инстанциях, пройдет нормально свой путь по принятию, то нам не придется говорить о лишении аккредитации. Все эти разговоры об аккредитации происходили, потому что Deutsche Welle несколько раз отказывалось от общения, например, с думской комиссией. Мы хотели им объяснить, что они неправильно действуют», — говорит Шхагошев.

Объясняя необходимость увеличивать штрафы для иностранной прессы и компаний, народный избранник заверил, что попытки вмешательства во внутренние дела страны будут продолжаться.

«Россия серьезно сейчас развивается и соответственно будут покушения на вмешательство во внутреннюю политику, внутренние дела Российской Федерации. И мы идем абсолютно цивилизованным и адекватным путем. Это штрафы», — сказал Шхагошев.

С 30 тысяч до 3,4 миллиона рублей или 4% от годового дохода предлагает взимать с нарушителя автор инициативы. К примеру, годовой доход Alphabet, материнской компании Google, в 2018 году превысил 110 миллиардов долларов. В случае отказа оплачивать штраф собеседник агентства предлагает арестовывать российское имущество нарушителя в рамках стандартной процедуры взимания долгов.

Летом этого года Deutsche Welle в Twitter прокомментировало массовые беспорядки на фоне выборов в Мосгодруму словами «Москва, выходи!». МИД РФ назвал эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях.