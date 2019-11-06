Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин считает, что необходимо повысить качество преподавания в школах

Путин считает, что необходимо повысить качество преподавания в школах

 Медведева попросили увеличить господдержку сельхозмашиностроителей в 2019 году

Медведева попросили увеличить господдержку сельхозмашиностроителей в 2019 году
Юрист из США стал внештатным советником Зеленского

Юрист из США стал внештатным советником Зеленского

 Пятнадцать боевиков уничтожены при атаке на погранзаставу в Таджикистане

Пятнадцать боевиков уничтожены при атаке на погранзаставу в Таджикистане
Индия 8 ноября испытает баллистическую ракету К-4 для подлодок

Индия 8 ноября испытает баллистическую ракету К-4 для подлодок

 Лавров заявил, что на Украине заблокированы 86 российских телеканалов

Лавров заявил, что на Украине заблокированы 86 российских телеканалов
Путин считает, что необходимо повысить качество преподавания в школах

Путин считает, что необходимо повысить качество преподавания в школах

 Медведева попросили увеличить господдержку сельхозмашиностроителей в 2019 году

Медведева попросили увеличить господдержку сельхозмашиностроителей в 2019 году
Юрист из США стал внештатным советником Зеленского

Юрист из США стал внештатным советником Зеленского

 Пятнадцать боевиков уничтожены при атаке на погранзаставу в Таджикистане

Пятнадцать боевиков уничтожены при атаке на погранзаставу в Таджикистане
Индия 8 ноября испытает баллистическую ракету К-4 для подлодок

Индия 8 ноября испытает баллистическую ракету К-4 для подлодок

 Лавров заявил, что на Украине заблокированы 86 российских телеканалов

Лавров заявил, что на Украине заблокированы 86 российских телеканалов
12:39   6 Ноября 2019
Россия

Депутат объяснил, почему нужно увеличить штрафы для СМИ на примере Deutsche Welle

Депутат объяснил, почему нужно увеличить штрафы для СМИ на примере Deutsche Welle

Глава МИД РФ Сергей Лавров на московской пресс-конференции, посвященной работе журналистов в РФ и на пространстве ОБСЕ, сообщил, что немецкое издание Deutsche Welle признало некорректность своих действий во время освещения летних беспорядков в Москве.

«Когда Deutsche Welle опубликовал маршрут несанкционированной акции, что это, как не политическая реклама? Мы их пригласили, они признали, что это было некорректно. Одно дело освещать, другое дело организовывать», — заявил Лавров.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с «Политикой Сегодня» допустил, что попавшемуся на нарушении немецкому изданию можно выдавать временную аккредитацию для работы в РФ, однако более эффективной мерой парламентарий считает штрафы.

Депутат объяснил, почему нужно увеличить штрафы для СМИ на примере Deutsche Welle

Законопроект об их увеличении в сто раз для иностранных СМИ и компаний за нарушения избирательного законодательства РФ, в том числе в части агитации, собеседник «ПС» внес в парламент 6 ноября.

«Можно, конечно, говорить об аккредитации, но если законопроект будет одобрен во всех инстанциях, пройдет нормально свой путь по принятию, то нам не придется говорить о лишении аккредитации. Все эти разговоры об аккредитации происходили, потому что Deutsche Welle несколько раз отказывалось от общения, например, с думской комиссией. Мы хотели им объяснить, что они неправильно действуют», — говорит Шхагошев.

Объясняя необходимость увеличивать штрафы для иностранной прессы и компаний, народный избранник заверил, что попытки вмешательства во внутренние дела страны будут продолжаться.

«Россия серьезно сейчас развивается и соответственно будут покушения на вмешательство во внутреннюю политику, внутренние дела Российской Федерации. И мы идем абсолютно цивилизованным и адекватным путем. Это штрафы», — сказал Шхагошев.

С 30 тысяч до 3,4 миллиона рублей или 4% от годового дохода предлагает взимать с нарушителя автор инициативы. К примеру, годовой доход Alphabet, материнской компании Google, в 2018 году превысил 110 миллиардов долларов. В случае отказа оплачивать штраф собеседник агентства предлагает арестовывать российское имущество нарушителя в рамках стандартной процедуры взимания долгов.

Летом этого года Deutsche Welle в Twitter прокомментировало массовые беспорядки на фоне выборов в Мосгодруму словами «Москва, выходи!». МИД РФ назвал эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Максим Сахаров
#сми #штрафы #вмешательство #dw

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...