Минприроды внесло в правительство кандидатуру нового куратора мусорной реформы

Министерство природных ресурсов и экологии направило в правительство предложение по кандидатуре заместителя главы ведомства (вместо ушедшего в отставку Владимира Логинова), курирующего национальные проекты, в том числе «Чистую страну». Об это сообщил представитель природоохранного ведомства.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подписал заявление заместителя по ряду стратегических направлений Владимира Логинова об уходе по собственному желанию​​​.