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12:26   6 Ноября 2019
Россия

Минприроды внесло в правительство кандидатуру нового куратора мусорной реформы

Минприроды внесло в правительство кандидатуру нового куратора мусорной реформы

Министерство природных ресурсов и экологии направило в правительство предложение по кандидатуре заместителя главы ведомства (вместо ушедшего в отставку Владимира Логинова), курирующего национальные проекты, в том числе «Чистую страну». Об это сообщил представитель природоохранного ведомства.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подписал заявление заместителя по ряду стратегических направлений Владимира Логинова об уходе по собственному желанию​​​.

«Уволен по собственному желанию», — добавили в ведомстве.

Новый заместитель министра проконтролирует выполнение программ «Чистая страна», «Чистый воздух», по охране Байкала, а также остальные вопросы. Министерство природных ресурсов и экологии ждет решения правительства. В ведомстве не уточнили, какую именно кандидатуру предложили согласовать правительству.

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Автор: Анатолий Кубарев
#реформа #мусор #кандидатура #минприроды

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