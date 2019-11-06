Минприроды внесло в правительство кандидатуру нового куратора мусорной реформы
Министерство природных ресурсов и экологии направило в правительство предложение по кандидатуре заместителя главы ведомства (вместо ушедшего в отставку Владимира Логинова), курирующего национальные проекты, в том числе «Чистую страну». Об это сообщил представитель природоохранного ведомства.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подписал заявление заместителя по ряду стратегических направлений Владимира Логинова об уходе по собственному желанию.
«Уволен по собственному желанию», — добавили в ведомстве.
Новый заместитель министра проконтролирует выполнение программ «Чистая страна», «Чистый воздух», по охране Байкала, а также остальные вопросы. Министерство природных ресурсов и экологии ждет решения правительства. В ведомстве не уточнили, какую именно кандидатуру предложили согласовать правительству.