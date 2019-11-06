Путин лично встретится с коллегой из Казахстана в Омске

Российский президент Владимир Путин отдельно встретится с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на форуме в Омске, сообщили в пресс-службе Кремля 6 ноября.

В сообщении напомнили, что 7 ноября в российской городе пройдет XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Главы обеих стран выступят на событии.

«Президенты России и Казахстана на отдельной встрече обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, участники форума подпишут ряд двусторонних соглашений и посетят выставку «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана». Также на событии, темой которого стали «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества», пройдут заседание российско-казахстанского делового совета на тему «Современные аспекты экономической кооперации», а также первый Форум молодежных лидеров.

Токаев, как сообщал RT, намеревался встретиться с российским коллегой в рамках форума.