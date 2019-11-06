Пушков считает, что Трампу безразлична судьба Донбасса

Сенатор Алексей Пушков назвал показательными откровения сотрудников администрации президента США Дональда Трампа о его плохом отношении к Украине. Об этом он написал в среду, 6 ноября, в своем Twitter.

Ранее американские СМИ, ссылаясь на действующих и бывших сотрудников администрации Трампа, заявили, что президент США испытывает неприязнь к киевским властям. Отмечалось, что американский лидер подозревал их в сотрудничестве с Демократической партией, а также в желании испортить ему предвыборную кампанию 2016 года.

По словам Пушкова, эти откровения показательны. Он также уверен, что в Киеве зря ждут помощи Трампа в решении проблемы Донбасса.