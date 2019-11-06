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12:23   6 Ноября 2019
Россия

Пушков считает, что Трампу безразлична судьба Донбасса

Пушков считает, что Трампу безразлична судьба Донбасса

Сенатор Алексей Пушков назвал показательными откровения сотрудников администрации президента США Дональда Трампа о его плохом отношении к Украине. Об этом он написал в среду, 6 ноября, в своем Twitter. 

Ранее американские СМИ, ссылаясь на действующих и бывших сотрудников администрации Трампа, заявили, что президент США испытывает неприязнь к киевским властям. Отмечалось, что американский лидер подозревал их в сотрудничестве с Демократической партией, а также в желании испортить ему предвыборную кампанию 2016 года. 

По словам Пушкова, эти откровения показательны. Он также уверен, что в Киеве зря ждут помощи Трампа в решении проблемы Донбасса. 

«Трамп убеждён, что Киев на американских выборах работал на победу Хилари Клинтон. Так что в Киеве — и не только там — напрасно ждут его участия в решении проблемы Донбасса. Трампу эта тема и чужда, и не нужна», — заключил член Совфеда. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #украина #политика #общество #весь мир

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