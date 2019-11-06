Пушков считает, что Трампу безразлична судьба Донбасса
Сенатор Алексей Пушков назвал показательными откровения сотрудников администрации президента США Дональда Трампа о его плохом отношении к Украине. Об этом он написал в среду, 6 ноября, в своем Twitter.
Ранее американские СМИ, ссылаясь на действующих и бывших сотрудников администрации Трампа, заявили, что президент США испытывает неприязнь к киевским властям. Отмечалось, что американский лидер подозревал их в сотрудничестве с Демократической партией, а также в желании испортить ему предвыборную кампанию 2016 года.
По словам Пушкова, эти откровения показательны. Он также уверен, что в Киеве зря ждут помощи Трампа в решении проблемы Донбасса.
«Трамп убеждён, что Киев на американских выборах работал на победу Хилари Клинтон. Так что в Киеве — и не только там — напрасно ждут его участия в решении проблемы Донбасса. Трампу эта тема и чужда, и не нужна», — заключил член Совфеда.