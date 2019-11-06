Лукашенко заявил, что Белоруссия сохранила лучшее из советской эпохи

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил своих соотечественников с предстоящей годовщиной Октябрьской революции, отметив, что белорусы, построив суверенное государство, сумели сохранить лучшее, что было в советские времена.

Белоруссия остается единственной страной в Содружестве Независимых Государств (СНГ), День Октябрьской революции – 7 ноября, остался праздничным нерабочим днем.

«Осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории. Ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма», - говорится в поздравлении Лукашенко, которое опубликовано на его официальном сайте.

Также белорусский лидер подчеркнул, что для многих народов мира идеалы Октябрьской революции стали символом возрождения, вдохновив их на борьбу за равноправие и свободу.

«Впервые было создано белорусское государство, реализовавшее законное право нашего народа на самоопределение, развитие самобытной культуры, укрепление национального единства. Самоотверженным трудом мы преобразили родной край. Совершив ратный подвиг, отстояли независимость страны. Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство», - добавил Лукашенко.

При этом белорусский лидер выразил уверенность в том, что память о выпавших на долю белорусов героических событиях и испытаниях воспитывает у молодежи чувство гордости за свой народ, укрепляет в обществе согласие, усиливает связь между поколениями и вдохновляет граждан на созидание во благо Родины.