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12:15   6 Ноября 2019
Россия

Набиуллина заявила, что ипотека становится более доступной

Набиуллина заявила, что ипотека становится более доступной

Центральный банк России зафиксировал высокие темпы прироста ипотеки, то есть возрастание ее доступности, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации 6 ноября.

«Ипотечный сегмент кредитования развивается очень активно. Прирост — там у нас запаздывающая статистика по ипотеке — около 20 процентов сейчас. Это высокие темпы прироста ипотеки. Это означает, что доступность ипотеки возрастает», — сказала она.

Такая положительная тенденция фиксируется уже на протяжении нескольких месяцев, как отметила председатель ЦБ. Более того, она заявила о снижении ставки на ипотечное кредитование, которое будет идти вслед за уровнем инфляции.

«И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить семь-восемь процентов, если инфляция у нас будет на уровне четырех процентов и не будет каких-то дополнительных рисков», — подчеркнула Набиуллина.

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Автор: Анна Манц
#набиуллина #ипотека #центральный банк #ставка

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