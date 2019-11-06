Набиуллина заявила, что ипотека становится более доступной

Центральный банк России зафиксировал высокие темпы прироста ипотеки, то есть возрастание ее доступности, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации 6 ноября.

«Ипотечный сегмент кредитования развивается очень активно. Прирост — там у нас запаздывающая статистика по ипотеке — около 20 процентов сейчас. Это высокие темпы прироста ипотеки. Это означает, что доступность ипотеки возрастает», — сказала она.

Такая положительная тенденция фиксируется уже на протяжении нескольких месяцев, как отметила председатель ЦБ. Более того, она заявила о снижении ставки на ипотечное кредитование, которое будет идти вслед за уровнем инфляции.