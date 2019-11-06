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12:05   6 Ноября 2019
Россия

Вышинский призвал журналистов на Украине отстаивать свои права самостоятельно

Вышинский призвал журналистов на Украине отстаивать свои права самостоятельно

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский призвал журналистов на Украине бороться за свои права и перестать ждать, пока выйдут новые законы в российской Госдуме. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает Федеральное агентство новостей. 

Выступая на Конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в РФ и регионе ОБСЕ», Вышинский напомнил, что есть много важных проблем с лишением аккредитации. По его словам, РИА Новости, а также другие сайты работают в таких условиях на Украине с 2014 года. Он подчеркнул, что решить проблему просто. 

«На любой пресс-конференции первые пять вопросов о том, когда вернут аккредитацию его коллеге. Потом 10, потом 15. Рассчитывать, что Дума примет какой-то закон, который вернет конкретному журналисту аккредитацию, бессмысленно», — сказал Вышинский.

Он подчеркнул, что журналисты, планирующие отстаивать свои права, должны это делать прямо сейчас, а не ждать решения Госдумы. Вышинский уверен, что если «есть усилия», то они «чем-то закончатся». 

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #общество #вышинский

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