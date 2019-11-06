Вышинский призвал журналистов на Украине отстаивать свои права самостоятельно

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский призвал журналистов на Украине бороться за свои права и перестать ждать, пока выйдут новые законы в российской Госдуме. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает Федеральное агентство новостей.

Выступая на Конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в РФ и регионе ОБСЕ», Вышинский напомнил, что есть много важных проблем с лишением аккредитации. По его словам, РИА Новости, а также другие сайты работают в таких условиях на Украине с 2014 года. Он подчеркнул, что решить проблему просто.

«На любой пресс-конференции первые пять вопросов о том, когда вернут аккредитацию его коллеге. Потом 10, потом 15. Рассчитывать, что Дума примет какой-то закон, который вернет конкретному журналисту аккредитацию, бессмысленно», — сказал Вышинский.

Он подчеркнул, что журналисты, планирующие отстаивать свои права, должны это делать прямо сейчас, а не ждать решения Госдумы. Вышинский уверен, что если «есть усилия», то они «чем-то закончатся».