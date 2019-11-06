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12:11   6 Ноября 2019
Россия

Отгрузку нефти возобновили в Новороссийске после шторма

Отгрузку нефти возобновили в Новороссийске после шторма

Шторм ослабел. Отгрузку нефти в Новороссийском порту возобновили. Об этом сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, разрешили движение судов, началась постановка танкеров на погрузку.

«В Новороссийске шторм ослабел. Отставание от графика — две позиции», — добавил Игорь Демин.

Шторм в Новороссийске начался в воскресенье, 3 ноября, поэтому работы остановили. В Козьмино шторм закончился во вторник, 5 ноября, работы там идут по графику. В Махачкале отставание от графика сдачи превышает 12 тысяч тонн.

В балтийских портах шторм продолжается. Однако за счет проведенной опережающей отгрузки график пока не нарушился, продолжил Демин. Опаздывающих танкеров нет. Прием нефти в систему и поставки на нефтеперерабатывающие заводы идет по плану.

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Автор: Анатолий Кубарев
#нефть #шторм #новороссийск #транснефть

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