Отгрузку нефти возобновили в Новороссийске после шторма

Шторм ослабел. Отгрузку нефти в Новороссийском порту возобновили. Об этом сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, разрешили движение судов, началась постановка танкеров на погрузку.

Шторм в Новороссийске начался в воскресенье, 3 ноября, поэтому работы остановили. В Козьмино шторм закончился во вторник, 5 ноября, работы там идут по графику. В Махачкале отставание от графика сдачи превышает 12 тысяч тонн.

В балтийских портах шторм продолжается. Однако за счет проведенной опережающей отгрузки график пока не нарушился, продолжил Демин. Опаздывающих танкеров нет. Прием нефти в систему и поставки на нефтеперерабатывающие заводы идет по плану.