Москвич инсценировал нападение, чтобы не отдавать большой долг

Москвич инсценировал разбойное нападение, во время которого ему якобы прыснули в лицо химикатом и отобрали 3,2 миллиона рублей. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает столичная прокуратура.

Как считает следствие, 33-летний мужчина взял в долг у своего знакомого три миллиона рублей, однако отдавать деньги не захотел. Находясь в автомобиле на парковке, он распылил себе в лицо из баллона очиститель для карбюратора, а после этого попросил друга заявить в полицию по поводу «нападения».

«Факт заведомо ложного сообщения о преступлении выявлен правоохранительными органами», — сообщается в релизе.

По информации ведомства, москвич полностью признал свою вину в содеянном. Ему предъявили обвинение в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ведомство не уточнило, вернул ли москвич в конце концов долг.