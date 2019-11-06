Законопроект о заявлении на отпуск в электронном виде доработают
Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов вернул авторам законопроект о возможности заключать трудовой договор путем обмена документами и информацией электронным способом. Проект закона предполагал возможность электронной подачи заявлений на отпуск или увольнение.
Законопроект доработают и внесут в нижнюю палату парламента в новой редакции. Инициатор разработки проекта закона — глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, предложили внести поправки в статью 67 ТК РФ, согласно которым трудовой договор можно заключить в том числе путем обмена документами и информацией электронным способом.
Также предложили вести новую статью 15.1 ТК РФ, которая закрепит общие положения о юридически значимых сообщениях, в том числе об их форме. Предполагается, что заявления на отпуск или об увольнении также можно подать работодателю в электроном виде. Кроме того, проектом закона определяется момент, с которого юридически значимое сообщение влечет юридические последствия. Такой момент — доставка сообщения адресату.
В заключении правительства указали, что законопроект необходимо доработать с учетом замечаний до рассмотрения в первом чтении. По мнению кабмина, в законопроекте применили понятия, неиспользуемые в ТК РФ, содержание которых при этом не раскрывается, а указанные формулировки допускают неоднозначное толкование, что может привести к неопределенности в правоприменительной практике.
Авторы законопроекта не конкретизировали порядок и способы отказа работника от обмена юридически значимыми сообщениями электронным способом и не решили вопросы, связанные с применением электронной подписи и электронным хранением документов длительного хранения.
Что изменится в жизни россиян в последний месяц осени? ☂ Рассказываем о законах, вступающих в силу в ноябре, вместе с нашим информационным партнером ТАСС @tass_agency. pic.twitter.com/dGTlxqMrlS— Государственная Дума (@dumagovru) 1 ноября 2019 г.