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11:38   6 Ноября 2019
Россия

Законопроект о заявлении на отпуск в электронном виде доработают

Законопроект о заявлении на отпуск в электронном виде доработают

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов вернул авторам законопроект о возможности заключать трудовой договор путем обмена документами и информацией электронным способом. Проект закона предполагал возможность электронной подачи заявлений на отпуск или увольнение.

Законопроект доработают и внесут в нижнюю палату парламента в новой редакции. Инициатор разработки проекта закона — глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников​​​. По его словам, предложили внести поправки в статью 67 ТК РФ, согласно которым трудовой договор можно заключить в том числе путем обмена документами и информацией электронным способом.

Также предложили вести новую статью 15.1 ТК РФ, которая закрепит общие положения о юридически значимых сообщениях, в том числе об их форме. Предполагается, что заявления на отпуск или об увольнении также можно подать работодателю в электроном виде. Кроме того, проектом закона определяется момент, с которого юридически значимое сообщение влечет юридические последствия. Такой момент — доставка сообщения адресату.

Законопроект о заявлении на отпуск в электронном виде доработают

В заключении правительства указали, что законопроект необходимо доработать с учетом замечаний до рассмотрения в первом чтении. По мнению кабмина, в законопроекте применили понятия, неиспользуемые в ТК РФ, содержание которых при этом не раскрывается, а указанные формулировки допускают неоднозначное толкование, что может привести к неопределенности в правоприменительной практике.

Авторы законопроекта не конкретизировали порядок и способы отказа работника от обмена юридически значимыми сообщениями электронным способом и не решили вопросы, связанные с применением электронной подписи и электронным хранением документов длительного хранения.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #отпуск #общество

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