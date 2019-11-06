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11:35   6 Ноября 2019
Россия

МИД РФ напомнил США, что нефть Сирии — это нацдостояние ее народа

МИД РФ напомнил США, что нефть Сирии — это нацдостояние ее народа

Россия не станет работать с США в направлении сирийской нефти, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Вершинин 6 ноября.

«Речь идет о сирийской нефти, то есть национальном достоянии всего сирийского народа. Мы убеждены, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть», — подчеркнул замминистра.

Напомним, что ранее президент Штатов Дональд Трамп подтвердил, что нахождение американских сил в Сирии обусловлено черным золотом республики. Глава Пентагона Марк Эспер и вовсе заявлял, что военные не подпустят к месторождениям никого, кроме курдских радикалов. Запрет также касается официального Дамаска, кому, по сути, и принадлежит ресурс.

МИД РФ напомнил США, что нефть Сирии — это нацдостояние ее народа

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщала, что контрабанда нефти позволяет Штатам зарабатывать свыше 30 миллионов долларов каждый месяц.

«Цивилизованное государство выкачивает нефть из месторождений на северо-востоке Сирии, прикрывая преступную деятельность борьбой с ИГ* (запрещено на территории России). Напомню: ИГ* было, по утверждению Вашингтона, уничтожено еще в марте», — добавила она тогда.

Глава дипломатического министерства Сергей Лавров, комментируя заявления американцев о «защите» нефтяных полей арабской республики, называл их высокомерными. Он напомнил Белому дому, что Дамаск не приглашал их на свои территории.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Олег Королев
#сирия #нефть #мид рф

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