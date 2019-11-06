Россия не станет работать с США в направлении сирийской нефти, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Вершинин 6 ноября.

«Речь идет о сирийской нефти, то есть национальном достоянии всего сирийского народа. Мы убеждены, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть», — подчеркнул замминистра.

Напомним, что ранее президент Штатов Дональд Трамп подтвердил, что нахождение американских сил в Сирии обусловлено черным золотом республики. Глава Пентагона Марк Эспер и вовсе заявлял, что военные не подпустят к месторождениям никого, кроме курдских радикалов. Запрет также касается официального Дамаска, кому, по сути, и принадлежит ресурс.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщала, что контрабанда нефти позволяет Штатам зарабатывать свыше 30 миллионов долларов каждый месяц.

«Цивилизованное государство выкачивает нефть из месторождений на северо-востоке Сирии, прикрывая преступную деятельность борьбой с ИГ* (запрещено на территории России). Напомню: ИГ* было, по утверждению Вашингтона, уничтожено еще в марте», — добавила она тогда.

Глава дипломатического министерства Сергей Лавров, комментируя заявления американцев о «защите» нефтяных полей арабской республики, называл их высокомерными. Он напомнил Белому дому, что Дамаск не приглашал их на свои территории.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.