Дата следующей встречи в Астанинском формте по Сирии в Нурсултане прорабатывается, встреча может произойти уже в ближайшее время. Об этом заявили в МИД РФ в среду, 6 ноября.

Ранее глава МИД Казахастана Мухтар Тлеуберди заявил, что встреча по САР, которую планируется провести в Нур-Султане, может быть перенесен с октября по ноябрь 2019 года. При этом планы на проведение мероприятия сохраняются.

Турция, Россия и Иран — страны-гаранты перемирия в Сирии, в которой с 2011 года ведется вооруженный конфликт. Для регулярного обсуждения вариантов его урегулирования лидеры стран-гарантов встречаются в Нур-Султане.