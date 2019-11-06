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11:24   6 Ноября 2019
Россия

МИД РФ анонсировал встречу в Астанинском формате в ближайшее время

МИД РФ анонсировал встречу в Астанинском формате в ближайшее время

Дата следующей встречи в Астанинском формте по Сирии в Нурсултане прорабатывается, встреча может произойти уже в ближайшее время. Об этом заявили в МИД РФ в среду, 6 ноября. 

Ранее глава МИД Казахастана Мухтар Тлеуберди заявил, что встреча по САР, которую планируется провести в Нур-Султане, может быть перенесен с октября по ноябрь 2019 года. При этом планы на проведение мероприятия сохраняются. 

Турция, Россия и Иран — страны-гаранты перемирия в Сирии, в которой с 2011 года ведется вооруженный конфликт. Для регулярного обсуждения вариантов его урегулирования лидеры стран-гарантов встречаются в Нур-Султане. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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