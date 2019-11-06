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11:17   6 Ноября 2019
Россия

Обильные осадки подтопили 32 населенных пункта Новгородской области

Обильные осадки подтопили 32 населенных пункта Новгородской области

Подтопило 84 дома, где живут 249 человек, 298 земельных и 25 дорожных участков, повредило шесть деревянных переправ, отсутствует проезд к шести населенным пунктам. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил представитель МЧС РФ по Новгородской области.

По его словам, в результате циклона на территории девяти районов области подтопило 32 населенных пункта. Пострадавших нет. Спасатели подготовили 17 пунктов временного размещения, вместимостью более 2,5 тысячи человек.

К ликвидации последствий дождевого паводка привлекли более 150 человек от территориальной подсистемы РСЧС Новгородской области, почти 60 единиц техники. По информации синоптиков, в среду также прогнозируются осадки. Однако дожди не угрожают новым подтоплением.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #подтопление #осадки #новгородская область

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