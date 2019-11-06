Запад боится честной конкуренции со стороны РФ в информационном пространстве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что после того, как распался СССР, было объявлено о конце истории, но теперь история воскресла и Запад начал бояться честной конкуренции не только в информпространстве, но и в других сферах.

«После распада Советского Союза было объявлено о конце истории. Теперь же, когда история воскресла, Запад стал бояться честной конкуренции в информационном пространстве, да и в других сферах тоже», - заявил Лавров, в частности.

Видеозапись выступления главы внешнеполитического ведомства на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век» опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем микроблоге Twitter .