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Запад боится честной конкуренции со стороны РФ в информационном пространстве

Запад боится честной конкуренции со стороны РФ в информационном пространстве

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Законопроект о заявлении на отпуск в электронном виде доработают

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 МИД РФ напомнил США, что нефть Сирии — это нацдостояние ее народа

МИД РФ напомнил США, что нефть Сирии — это нацдостояние ее народа
Юрист из США стал внештатным советником Зеленского

Юрист из США стал внештатным советником Зеленского

 Пятнадцать боевиков уничтожены при атаке на погранзаставу в Таджикистане

Пятнадцать боевиков уничтожены при атаке на погранзаставу в Таджикистане
Запад боится честной конкуренции со стороны РФ в информационном пространстве

Запад боится честной конкуренции со стороны РФ в информационном пространстве

 Индия планирует расширить военное сотрудничество с Россией

Индия планирует расширить военное сотрудничество с Россией

11:25   6 Ноября 2019
Весь мир

Запад боится честной конкуренции со стороны РФ в информационном пространстве

Запад боится честной конкуренции со стороны РФ в информационном пространстве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что после того, как распался СССР, было объявлено о конце истории, но теперь история воскресла и Запад начал бояться честной конкуренции не только в информпространстве, но и в других сферах.

«После распада Советского Союза было объявлено о конце истории. Теперь же, когда история воскресла, Запад стал бояться честной конкуренции в информационном пространстве, да и в других сферах тоже», - заявил Лавров, в частности.

Видеозапись выступления главы внешнеполитического ведомства на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век» опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем микроблоге Twitter .

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Автор: Александр Люблинский
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