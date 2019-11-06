Медведев уволил Логинова с поста замглавы Минприроды

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев освободил заместителя главы министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова от должности. Соответствующий документ разместили на сайте правительства 6 ноября.

«Освободить Логинова Владимира Григорьевича от должности заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по его просьбе», — указано в публикации.

Само распоряжение датируется 31 октября 2019 года.

Напомним, что он занимал пост с ноября прошлого года. По словам главы ведомства Дмитрия Кобылкина, в обязанности зама входили: контроль и координация деятельности Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности и воссозданного Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.