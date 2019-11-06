Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Законопроект о заявлении на отпуск в электронном виде доработают

Законопроект о заявлении на отпуск в электронном виде доработают

 МИД РФ напомнил США, что нефть Сирии — это нацдостояние ее народа

МИД РФ напомнил США, что нефть Сирии — это нацдостояние ее народа
Юрист из США стал внештатным советником Зеленского

Юрист из США стал внештатным советником Зеленского

 Пятнадцать боевиков уничтожены при атаке на погранзаставу в Таджикистане

Пятнадцать боевиков уничтожены при атаке на погранзаставу в Таджикистане
Запад боится честной конкуренции со стороны РФ в информационном пространстве

Запад боится честной конкуренции со стороны РФ в информационном пространстве

 Индия планирует расширить военное сотрудничество с Россией

Индия планирует расширить военное сотрудничество с Россией

Законопроект о заявлении на отпуск в электронном виде доработают

Законопроект о заявлении на отпуск в электронном виде доработают

 МИД РФ напомнил США, что нефть Сирии — это нацдостояние ее народа

МИД РФ напомнил США, что нефть Сирии — это нацдостояние ее народа
Юрист из США стал внештатным советником Зеленского

Юрист из США стал внештатным советником Зеленского

 Пятнадцать боевиков уничтожены при атаке на погранзаставу в Таджикистане

Пятнадцать боевиков уничтожены при атаке на погранзаставу в Таджикистане
Запад боится честной конкуренции со стороны РФ в информационном пространстве

Запад боится честной конкуренции со стороны РФ в информационном пространстве

 Индия планирует расширить военное сотрудничество с Россией

Индия планирует расширить военное сотрудничество с Россией

10:59   6 Ноября 2019
Россия

Медведев уволил Логинова с поста замглавы Минприроды

Медведев уволил Логинова с поста замглавы Минприроды

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев освободил заместителя главы министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова от должности. Соответствующий документ разместили на сайте правительства 6 ноября.

«Освободить Логинова Владимира Григорьевича от должности заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по его просьбе», — указано в публикации.

Само распоряжение датируется 31 октября 2019 года.

Напомним, что он занимал пост с ноября прошлого года. По словам главы ведомства Дмитрия Кобылкина, в обязанности зама входили: контроль и координация деятельности Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности и воссозданного Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#медведев #увольнение #минприроды #логинов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...