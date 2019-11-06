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 Индия планирует расширить военное сотрудничество с Россией

Индия планирует расширить военное сотрудничество с Россией

11:08   6 Ноября 2019
Весь мир

Индия планирует расширить военное сотрудничество с Россией

Индия планирует расширить военное сотрудничество с Россией

Индия планирует и дальше сотрудничать с Россией в военно-технической области, а также укреплять связи между компаниями военно-промышленного комплекса обеих стран. Такое заявление сделал министр обороны Раджнатх Сингх в среду, 6 ноября. 

В среду министр обороны России Сергей Шойгу встретился для переговоров с коллегой из Индии. В ходе беседы политики обсудили дальнейшее сотрудничество между странами. 

«Мы вновь подтвердили нашу приверженность всеобъемлющему сотрудничеству с Россией и развитию военно-технического сотрудничества между компаниями ВПК, а также укреплению сотрудничества между нашими вооруженными силами», — сказал Сингх.

По его словам, Индия также решила реструктурировать свою часть российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, чтобы нарастить темпы и объемы сотрудничества с ВС России. 

Комментируя стратегическое партнерство с Россией, Сингх отметил укрепление сотрудничества в сфере обороны. Министр обороны также подчеркнул, что недавняя встреча лидеров двух стран во Владивостоке также способствовала углублению индийско-российских отношений. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #шойгу #политика #индия #общество #весь мир #военное сотрудничество

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