Законопроект о многократном повышении штрафов для иностранных СМИ и компаний за нарушение избирательного законодательства внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, авторами идеи стал первый зампред фракции «Единая Россия», а также член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Депутаты предложили увеличить штрафы для иностранных СМИ более чем в сто раз — с 30 тысяч до 3,4 миллиона рублей, или 4% от годового дохода правонарушителя.

Изменения коснутся статей 3.5 и 5.11 КоАП — об административных штрафах, а также о проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом.