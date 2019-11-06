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10:46   6 Ноября 2019
Россия

Депутаты предложили увеличить штрафы для иностранных СМИ в сто раз

Депутаты предложили увеличить штрафы для иностранных СМИ в сто раз

Законопроект о многократном повышении штрафов для иностранных СМИ и компаний за нарушение избирательного законодательства внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает РИА Новости. 

По информации агентства, авторами идеи стал первый зампред фракции «Единая Россия», а также член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Депутаты предложили увеличить штрафы для иностранных СМИ более чем в сто раз — с 30 тысяч до 3,4 миллиона рублей, или 4% от годового дохода правонарушителя. 

Изменения коснутся статей 3.5 и 5.11 КоАП — об административных штрафах, а также о проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом. 

«За совершение указанного правонарушения предлагается установить повышенные меры ответственности в виде административного штрафа на граждан от 112 тысяч рублей до 170 тысяч рублей; на юридических лиц – от 2,25 миллиона рублей до 3,38 миллиона рублей или штраф до 4% от ежегодного оборота иностранного средства массовой информации за предшествующий календарный год в зависимости от того, что больше», — сказано в пояснительной записке к документу. 

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Автор: Олег Королев
#россия #законопроект #политика #общество #штрафы

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