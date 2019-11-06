Глава комитета по бюджету Журавлев стал вице-спикером Совфеда

Глава комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев стал вице-спикером Совета Федерации. Члены органа утвердили его на пост в среду, 6 ноября.

На новой должности он будет отвечать за деятельность в финансовой сфере и бюджетную политику. Напомним, что его кандидатуру ранее поддержали главы комитетов и руководство Совфеда.

Ранее пост занимал Евгений Бушмин, который в октябре ушел из жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с политиком состоялась в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Российский президент Владимир Путин выражал соболезнования в связи со смертью вице-спикера. Он назвал его профессионалом, а также авторитетным общественным и государственным деятелем.