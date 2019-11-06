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10:22   6 Ноября 2019
Россия

Лавров поблагодарил Киев за участие в освобождении Вышинского

Лавров поблагодарил Киев за участие в освобождении Вышинского

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил благодарность украинским властям за содействие в освобождении главы филиала РИА Новости на Украине Кирилла Вышинского. Об этом сообщает корреспондент «Политики Сегодня» с выступления министра на конференции  «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий» 6 ноября.

Он начал с того, что поблагодарил организаторов за выбор Москвы в качестве площадки для мероприятия. Дипломат отметил, что на событии предстоит обсудить актуальные проблемы, которые связаны со свободой информации, ведь ряд стран «грубо нарушают взятые на себя обязательства».

«Отдельно упомяну ситуацию на Украине, где остаются нерасследованными убийства российских журналистов… Хотел бы выразить вам [властям Украины] признательность за личное участие в деле Кирилла Вышинского», — сказал он.

Вышинский вернулся в Россию 7 сентября. Он находится под арестом на Украине с 15 мая прошлого года из-за обвинений в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и государственной измене.

Лавров поблагодарил Киев за участие в освобождении Вышинского

Напомним, что конференция «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий» проходит 6 ноября в Москве под эгидой Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке российского МИД.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщала, что в мероприятии поучаствуют свыше 200 представителей государственных органов и учреждений, экспертного и журналистского сообществ, а также академических кругов.

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Автор: Анна Манц
#украина #обсе #лавров #мид рф #вышинский

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