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Индия планирует расширить военное сотрудничество с Россией

10:36   6 Ноября 2019
Россия

Прокуратура Петербурга признала оскорбляющими госсимволы РФ материалы, выявленные ФЗНЦ

Прокуратура Петербурга признала оскорбляющими госсимволы РФ материалы, выявленные ФЗНЦ

Петербургская прокуратура направила в Генеральную прокуратуру проект представления о блокировке Роскомнадзором ссылок на материалы, оскорбляющие государственные символы России — герб, флаг и прочие. Все нарушения нашли сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, говорится в среду на сайте организации. 

Сотрудники Фонда с мая по ноябрь 2019 года искали в социальных сетях материалы с надругательством над госсимволами России, сказано на сайте. Отмечается, что всего в правоохранительные органы было направлено 675 заявлений. Попытки очистить интернет от подобного «контента» долгое время были безрезультатны. Однако появились первые плоды такой борьбы.

Помимо блокировки и удаления оскорбительных материалов, еще 19 пользователей, которые разместили соответствующие публикации, могут привлечь в случае признания их вины к административной ответственности. Фонд подчеркивает: здесь не будет повсеместного привлечения к ответственности за пост с критикой в адрес власти.

Все публикации тщательно проверяла прокуратура, а также эксперты РГПУ им. А.И Герцена. В случае, если возникало хоть малейшее сомнение в оскорбительном характере публикации, она отсеивалась. По результатам проверки 60% отобранных материалов были признаны оскорбительными. Таким образом, решение прокуратуры Санкт-Петербурга стало первой вехой на пути к очищению Рунета от «мусорного контента». 

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #общество #малькевич #оскорблениевласти

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