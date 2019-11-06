Юрист из США стал внештатным советником Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский принял на должность внештатного советника главу офиса юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака. Соответствующий указ разместили на сайте главы страны 6 ноября.

«Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины вне штата», — указано в документе.

Местные СМИ сообщают, что юрист является специалистом в сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, в сфере слияния и поглощения, а также корпоративного и антимонопольного права. Он владеет свидетельством адвоката как на украинской территории, так и американской. Кроме этого, Мак членствует в Американской ассоциации адвокатских образований и Украинско-американской ассоциации юристов. В 2010 году его признали одним из самых влиятельных иностранцев на Украине.

Стоит отметить, что ранее The Daily Beast опубликовал письмо президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, адресованное Зеленскому, где тот обещает коллеге «непоколебимую поддержку» со стороны своего государства. Также в послании есть предложение встретиться в Белом доме.

«Вашингтон и Киев являются непоколебимыми партнерами, работающими вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество…Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима», — указан в материале.

Примечательно, что в 2017 году глава Штатов отзывался об Украине не столь лестно. Он не признавал, что она является «настоящей страной», напротив, он считал ее частью России. К тому же, по его словам, украинское государство повязло в коррупции.