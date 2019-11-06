Эксперт опасается, что присутствие США в Сирии может вновь обострить конфликт

Вашингтон изначально имел более глобальные планы на Сирию, а захват нефтяных полей был одной из задач, уверен доктор военных наук Анатолий Матвийчук.

В беседе с корреспондентом «Федерального агентства новостей» он напомнил, что прошлогоднее распоряжение американского президента Дональда Трампа о выводе войск из арабской республики вызвало довольно неоднозначную реакцию в государственных структурах Штатов.

«Для них такое решение означало добровольную капитуляцию перед Россией и Ираном в ближневосточном регионе, а это, в свою очередь, было стыдно и абсолютно недопустимо. Поэтому американцы отыграли назад и сконцентрировались на выкачке нефти из сирийских залежей за Евфратом, которые были захвачены ими еще в ходе операции 2017–2018 годов. Овладение этим выгодными землями, принадлежащими САР, кроме того, решило их финансовые проблемы», — сказал собеседник.

Конечно, это незаконно, однако из-за отсутствие рычагов давления на Америку в той же ООН будет сложно добиться справедливости. В то же время, присутствие американские военных в сирийской Заевфратье может вновь обострить конфликт.

«Путем эксплуатации нефтегазовых месторождений Дейр-эз-Зора они обеспечили себя дополнительной высокой прибылью, которая снизила финансовую нагрузку и позволила Соединенным Штатам и дальше спонсировать союзные бандгруппы в САР, в том числе курдские, которые противостоят законному правительству республики», – заключил Матвийчук.

Напомним, что американские силы уже приступили к строительству военных объектов на нефтяных месторождениях Сирии. На поля свозят технику, материалы и порядка 300 солдат. Глава Пентагона заявлял, что военные США не будут попускать к ресурсам никого, кроме курдских радикалов. Запрет касается, в том числе, официального Дамаска, которому и принадлежат залежи.