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10:24   6 Ноября 2019
Весь мир

Российско-турецкий меморандум по Сирии может быть продлен

Российско-турецкий меморандум по Сирии может быть продлен

Член президентского совета Турции по внешней политике и безопасности Нуршин Атешоглу Гюней заявила в среду, что заключенный Россией и Турцией меморандум о взаимопонимании может быть продлен, в том случае, если его реализация будет успешной.

Слова турецкого политика приводит РИА Новости.

«Это соглашение имело большой успех... Если оно будет практичным на местах, оно может быть продлено и может воплотить ожидания сторон. То, чего хочет Турция, совершенно ясно - она хочет обезопасить свою границу, а также очистить ее от террористов», - сказала Гюней.

Говоря о сроке действия российско-турецких договоренностей по Сирии, Гюней указала на то, что все будет зависеть от того, «что происходит на местах». При этом политик отметила, что накануне на севере Сирии Россия и Турция провели второе совместное патрулирование.

При этом Гюней напомнила, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган понимают друг друга и состоят в хороших отношениях.

Российско-турецкий меморандум по Сирии может быть продлен

На минувшей неделе сирийское Министерство обороны обратилось к бойцам арабо-курдских отрядов SDF (Сирийских демократических сил) вступать в ряды правительственной армии. Комментируя эту новости, Гюней отметила, что Анкара не поддерживает попытки Дамаска защитить SDF.

«Мы рассматриваем SDF как PYD (сирийская курдская партия «Демократический союз»). Для нас была бы неприемлема защита PYD со стороны (президента Сирии Башара) Асада. Это однозначно», - подчеркнула политик.

Напомним, 9 октября текущего года Турция начала военную антитеррористическую операцию «Источник мира» в северных приграничных районах Сирии, направленную против незаконных курдских вооруженных формирований. 22 октября Россия и Турция провели переговоры, по итогам которых подписали меморандум о взаимопонимании. Документ, в числе прочего, предусматривает ввод подразделений российской военной полиции и сирийских пограничников на сирийскую половину сирийско-турецкой границы за пределами проведения операции «источник мира», которые будут содействовать выводу курдских формирований и вооружений за пределы 30-километровой буферной зоны.

 

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Автор: Александр Люблинский
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