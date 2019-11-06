Почти 60 процентов россиян хотят дополнительный выходной в пятницу

Специалисты портала HeadHunter провели исследование, чтобы узнать отношение россиян к возможному переходу на четырехдневную рабочую неделю. Оказалось, что порядка половины опрошенных готовы работать интенсивнее ради этого.

Примерно треть респондентов готовы увеличить рабочий день ради трех выходных. При этом, почти 60 процентов предпочли, чтобы выходными днями были пятница, суббота и воскресенье. В целом, введение укороченной трудовой недели поддержали две трети людей, участвующих в опросе. Лишь девять процентов не готовы менять расписание.

Также россиянам предложили разные варианты рабочего графика: четыре рабочих дня, продолжительностью по восемь часов, либо пять, но укороченных. За «четырехдневку» высказались 70 процентов, а укороченную «пятидневку» поддержали оставшиеся 30.

Напомним, что впервые о сокращении трудовой недели заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев на сессии Международной организации труда, которая состоялась в июне 2019 года. Он подчеркивал, что технологический процесс неизбежно влияет на сокращение рабочего времени и увеличение досуга. В Федерации независимых профсоюзов России отметили, что такой подход позволит повысить эффективность работника, поможет сохранить долголетие и трудоспособность.