САА продолжает утилизацию следов боевиков в сирийской провинции Дамаск

Инженеры Сирийской арабской армии продолжают освобождать северо-восток провинции Дамаск от следов боевиков, сообщило «Федеральное агентство новостей» в ежедневной сводке событий в арабской республике.

Отмечается, что специалисты утилизируют самодельные бомбы, растяжки и кустарное оружие. Все это принадлежит членам «Исламского государства»*, «Хайята Тахрир аш-Шама»* (запрещены в России), «Джейш Аль-Ислама» и других джихадистских группировок, которые до весны прошлого года занимали эти земли.

В провинции Даръа неизвестные боевики застрелили главу Департамента государственной безопасности города Анхиль Мохаммеда Акеля Джаббура. Предполагается, что это дело рук «спящих ячеек».

В Идлибе самолеты Су-24 Военно-воздушных сил Сирии ответили на обстрелы исламистов на западе провинции. На этой территории размещены позиции «Джебхат Фатх аш-Шама»* (запрещена в России) и других группировок, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»* (запрещена в России). Здесь установлено перемирие, однако террористы регулярное его нарушают, обстреливая мирные кварталы и опорные пункты правительственных сил.

В Хасаке курды из «Сирийских демократических сил» (SDF) контратакуют союзные формирования Турции. САА же продолжают работать над восстановлением контроля в северной части провинции, которые освобождают курские боевики из YPG.

* «Исламское государство», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джебхат Фатх аш-Шам», «Джебхат ан-Нусра» — террористические организации, запрещены на территории России.