Курды из SDF продавали террористам ИГ* оружие, поставленное США, считает политолог

Курдские радикалы, находящиеся в Сирии, сбывали оружие, которое им поставляли США, террористам из «Исламского государства»* (запрещено в России) и другим бандгруппам, уверен доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Он побеседовал на эту тему с «Федеральным агентством новостей».

Он напомнил, что курды из «Сирийских демократических сил» (SDF) исполняют в арабской республике волю американцев. Благодаря вливаниям Вашингтона они буквально стали «новой вооруженной силой в сирийском конфликте».

Социолог уверен, что поставленное вооружение использовалось не только для ведения войны.

К тому же, Штаты специально создают такие условия, чтобы в Сирии всегда были боевики и террористы, которые вступают в противостояние с законным правительством, а, следовательно, и с урегулированием конфликта. Это необходимо для сохранения «теневого бизнеса», пояснил политолог.

17 октября глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу подчеркивал, что соглашение со Штатами о приостановке антитеррористической операции «Источник мира» также предполагает добровольную сдачу вооружений. Однако недавно военные страны обнаружили крупный склад с оружием.

#US mortars found in terrorist #YPG/#PKK arsenal in #Syria YPG/PKK mortars fired from Syria martyred scores of Turkish civilians, soldiers; US arms given to terrorists may be to blame pic.twitter.com/OYdBFi6tsE