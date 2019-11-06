Курды из SDF продавали террористам ИГ* оружие, поставленное США, считает политолог

Курдские радикалы, находящиеся в Сирии, сбывали оружие, которое им поставляли США, террористам из «Исламского государства»* (запрещено в России) и другим бандгруппам, уверен доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Он побеседовал на эту тему с «Федеральным агентством новостей».

Он напомнил, что курды из «Сирийских демократических сил» (SDF) исполняют в арабской республике волю американцев. Благодаря вливаниям Вашингтона они буквально стали «новой вооруженной силой в сирийском конфликте».

«И тогда главари YPG решили, что теперь могут чинить все, что им заблагорассудиться, не считаясь с мнением Дамаска, Анкары и любых других сторон. Они знали, что главное не перечить Штатам, и тогда те всегда их поддержат — не только политически и морально, но также и деньгами, и оружием, и техникой. Это, конечно, в определенный момент очень осложнило ситуацию в стране, где и так велась борьба с «Исламским государством»* и «Нусрой»* (запрещена в России)», — сказал эксперт.

Социолог уверен, что поставленное вооружение использовалось не только для ведения войны.

«Скорее всего, ими также велась нелегальная торговля оружием, которое в конечном счете оказывалось и у других радикальных бандгрупп, в том числе у ИГИЛ*. Это могло приносить неплохие дивиденды как самим курдским боевикам, у которых оставались даже излишки вооружений, так и Штатам, которые готовы нелегально зарабатывать на всем «теневом» — не только на украденной сирийской нефти, о чем американский президент Дональд Трамп уже, кстати, заявил открыто», — продолжил он.

К тому же, Штаты специально создают такие условия, чтобы в Сирии всегда были боевики и террористы, которые вступают в противостояние с законным правительством, а, следовательно, и с урегулированием конфликта. Это необходимо для сохранения «теневого бизнеса», пояснил политолог.

«Таким способом американцы создают нестабильную обстановку в нужном им регионе мира и потирают руки. Курдские радикалы стали удобным инструментом, они вооружили их, чтобы столкнуть с турками и развязать новую войну. Турция, однако, нанесла по YPG такой удар, что им пришлось отодвинуться, хотя конфликт еще, конечно, не исчерпан», — подытожил Перенджиев.

17 октября глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу подчеркивал, что соглашение со Штатами о приостановке антитеррористической операции «Источник мира» также предполагает добровольную сдачу вооружений. Однако недавно военные страны обнаружили крупный склад с оружием.

#US mortars found in terrorist #YPG/#PKK arsenal in #Syria YPG/PKK mortars fired from Syria martyred scores of Turkish civilians, soldiers; US arms given to terrorists may be to blame pic.twitter.com/OYdBFi6tsE — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 4, 2019

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), «Джебхат ан-Нусра» (Нусра) — террористические организации, запрещены на территории России.