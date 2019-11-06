Пятнадцать боевиков уничтожены при атаке на погранзаставу в Таджикистане

Пограничная застава на таджикско-узбекской границе была атакована вооруженной группой, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на управление пограничный войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

По данным собеседника агенства, два десятка вооруженных боевиков в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод», принадлежащей отряду «Султанбад». Объект находится в 60 километрах к западу от столицы страны.

В ходе нападения неизвестные захватили пять автоматов. В ГКНБ сообщили, что в ходе операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы были ликвидированы. Пятеро боевиков были задержаны.

Также сообщается, что при перестрелке погибли солдат-пограничник и милиционер.

На место происшествия направлена оперативно-следственная группа. Проводится расследование инцидента.