США продолжат вооружать курдских боевиков в Сирии, заявил эксперт

США продолжают снабжать своим оружием курдских боевиков. Об этом заявил в интервью «НьюИнформ» военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Накануне турецкие военные обнаружили в Сирии склад, который использовался курдскими боевиками. В помещении были найдены минометные снаряды США. Снаряды хранились на складах РПК.

По его словам, невзирая на свои заявления о намерении покинуть Сирию и прекратить поставки вооружения, США продолжают помогать курдским боевикам.

Коротченко отмечает, что США не могут заблокировать операцию, которую проводила Турция. Для того, чтобы избежать потерь, американская сторона отвела свои подразделения оттуда.

Собеседник «НьюИнформ» отмечает, что с политической и военной точки зрения США делали и продолжают делать ставку на курдов.