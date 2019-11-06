Неизвестный напал на парламентария в охваченном протестами Гонконге

Неизвестный напал на члена законодательного совета Гонконга, сообщает издание South China Morning Post.

Согласно данным местной полиции, нападение случилось в 8:44 по местному времени (3:44 по Москве). Член законодательного совета Хэ Цзюньяо находился у своей палатки в районе Туен Мун, где общался с избирателями в рамках предвыборной кампании.

Издание отмечает, что ранения получили еще двое человек. Пострадавших доставили в местную больницу, нападавших задержали.

Выступающего против антиправительственных протестов Хэ Цзюньяо ранее раскритиковали после того, как в интернете появилось видео, где он жмет руки мужчинам в белых футболках. Это произошло после того, как на одной из станций метро группа людей белых футболках атаковала пассажиров и людей в черных одеждах. В результате столкновений были госпитализированы 36 человек.

Хэ Цзюньяо отрицает свою связь с нападавшими.