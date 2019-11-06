Депутат ГД РФ объяснил суть проблемы Украины из-за «Северного потока -2»

Проблема Киева заключается в подмене понятия «энергетической безопасности», поскольку украинские власти преследуют меркантильные цели, выступая против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Таким образом депутат прокомментировал призывы премьера Украины Алексея Гончарука к Эстонии вместе бороться с российским проектом для энергобезопасности Европы.

По словам парламентария, говорить про энергетическую безопасность можно, но для этого нужно понимать, в чем она заключается. Депутат уверен, что проблемой Украины является подмена понятий: энергетическая безопасность и меркантильные интересы не пересекаются.

Аланских подчеркнул, что трубопроводы «Северный поток-1» и « Северный поток-2» лучше всего подходят для энергетической безопасности, поскольку их никто не сможет перекрыть.

Также он отметил, что Киев не не уполномочен давать советы ЕС, поскольку не входит в данное объединение.