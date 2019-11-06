Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Предустановка приложений поможет российским компаниям конкурировать с корпорациями - эксперт

Предустановка приложений поможет российским компаниям конкурировать с корпорациями - эксперт

 Новым героем ФАН о патриотах России стал дирижер Валерий Гергиев

Новым героем ФАН о патриотах России стал дирижер Валерий Гергиев
Белоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

Белоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

 Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента
Депутат ГД РФ объяснил суть проблемы Украины из-за «Северного потока -2»

Депутат ГД РФ объяснил суть проблемы Украины из-за «Северного потока -2»

 Трамп одобрил расширенную военную миссию США по «защите» нефти в Сирии

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по «защите» нефти в Сирии
Предустановка приложений поможет российским компаниям конкурировать с корпорациями - эксперт

Предустановка приложений поможет российским компаниям конкурировать с корпорациями - эксперт

 Новым героем ФАН о патриотах России стал дирижер Валерий Гергиев

Новым героем ФАН о патриотах России стал дирижер Валерий Гергиев
Белоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

Белоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

 Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента
Депутат ГД РФ объяснил суть проблемы Украины из-за «Северного потока -2»

Депутат ГД РФ объяснил суть проблемы Украины из-за «Северного потока -2»

 Трамп одобрил расширенную военную миссию США по «защите» нефти в Сирии

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по «защите» нефти в Сирии
6:43   6 Ноября 2019
Весь мир

Депутат ГД РФ объяснил суть проблемы Украины из-за «Северного потока -2»

Депутат ГД РФ объяснил суть проблемы Украины из-за «Северного потока -2»

Проблема Киева заключается в подмене понятия «энергетической безопасности», поскольку украинские власти преследуют меркантильные цели, выступая против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Таким образом депутат прокомментировал призывы премьера Украины Алексея Гончарука к Эстонии вместе бороться с российским проектом для энергобезопасности Европы.

По словам парламентария, говорить про энергетическую безопасность можно, но для этого нужно понимать, в чем она заключается. Депутат уверен, что проблемой Украины является подмена понятий: энергетическая безопасность и меркантильные интересы не пересекаются.

Аланских подчеркнул, что трубопроводы «Северный поток-1» и « Северный поток-2» лучше всего подходят для энергетической безопасности, поскольку их никто не сможет перекрыть.

Также он отметил, что Киев не не уполномочен давать советы ЕС, поскольку не входит в данное объединение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #северный поток #госдума рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...