Трамп одобрил расширенную военную миссию США по «защите» нефти в Сирии

Американский президент Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии США по «обеспечению безопасности нефтяных месторождений» на востоке Сирии. Об этом сообщает AP, ссылаясь на источники.

По данным агентства, данный шаг вызывает у Трампа ряд «сложных юридических вопросов». Так, необходимо выяснять, смогут ли военные США наносить удары по сирийским, российским или каким-либо другим силам в случае угрозы нефтяным месторождениям.

Решение президента США предполагает присутствие в Сирии сотен военных, несмотря на заявление Трампа о выводе войск США из Сирии. Согласно новому плану, американские военные будут защищать значительную часть территории, контролем которой занимаются курдские боевики. Территория простирается от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Отмечается, что точную ее протяженность еще предстоит определить.

Агентство отмечает, что распоряжение Трампа перечеркивает предположение о возврате большей часть американских военных из Сирии. Источники агентства сообщают, что в САР могут остаться 800 военных из 1200.

Ранее Минобороны РФ опубликовало доказательства того, что американские военные вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. На опубликованных снимках видно, как десятки нефтевозов вывозят «черное золото» с восточного берега реки Евфрата. При этом кортеж с нефтью сопровождается американскими военными и сотрудниками американских ЧВК.

МО РФ отмечает, что эксплуатируемые США природные ресурсы принадлежат только сирийскому народу.