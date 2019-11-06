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5:27   6 Ноября 2019
Весь мир

США продолжат дестабилизировать Сирию с помощью курдских боевиков - эксперт

США продолжат дестабилизировать Сирию с помощью курдских боевиков - эксперт

Эксперт по геополитике Константин Соколов в интервью изданию «Слово и дело» заявил, что дальнейшие действия США в Сирии будут нести разрушительный характер.

По его словам, непредсказуемость действий Вашингтона на Ближнем Востоке связана с крахом прошлого плана. Эксперт уверен, что США будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию в САР через диверсии, провокации и прочие деструктивные методы.

Соколов отметил, что единичные факты не будут играть большой роли, но если станет ясно, что военная поддержка курдов со стороны США несет систематический характер, то это обострит отношения между сторонами.

Политолог напомнил, что карта представленная экс-госсекретарем США Кондолизой Райс карта передела Ближнего Востока, отражает американскую стратегию в данном регионе. По его словам, у Анкары карта вызвала возмущение, поскольку она подразумевает раздел Турции.

«Напряженность в отношениях между Турцией и блоком НАТО в целом связана с тем, что этот блок никак не защищает ее интересы, и в своей стратегии предполагает ее расчленение», - отмечает Соколов.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #курды

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