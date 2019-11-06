Боливия за две недели протестов потеряла 170 миллионов долларов
Боливийская экономика потеряла 167 миллионов долларов за первые две недели протестов, сообщил министр экономики Луис Арсе.
Боливийские оппозиционеры, оспаривающие результаты президентских выборов и выступающие против переизбрания президента страны Эво Моралеса, 22 октября объявили о начале бессрочной забастовки в городе Санта-Крус - экономическом центре Боливии.
Министр экономики в эфире радио Red Patria Nueva сообщил, что по подсчетам ведомства, а также данным Национального института статистики Боливии, за 14 дней протестов страна потеряла 167 миллионов долларов.
Арсе сообщил, что сильнее всего забастовка ударила по торговому и трансопртному сектору, а также государственным службам, которые вместе в среднем теряли по 12 миллионов долларов в день.
Также он отметил, что ушерб будет расти и он отразится на ВВП страны,если будет объявлено о закрытии госучреждений и границ.