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 США продолжат сотрудничество с курдскими боевиками ради сирийской нефти

США продолжат сотрудничество с курдскими боевиками ради сирийской нефти
4:19   6 Ноября 2019
Весь мир

США продолжат сотрудничество с курдскими боевиками ради сирийской нефти

США продолжат сотрудничество с курдскими боевиками ради сирийской нефти

США сотрудничают с курдскими боевиками из «Сил демократической Сирии» (SDF) в рамках контртеррористических задач, сообщил исполняющий обязанности главы Центра по бороьбе с терроризмом Нацразведки США Рассел Треверс.

Тревар выступил на слушаниях в комитете по нацбезопасности и правительственным делам Сената США.

Он отметил, что в ведомстве, исходя из заявлений президента и министерства обороны о том, что силы США останутся в Сирии, чтобы продолжить контртеррористические усилия и защиту нефтяных месторождений.

По его словам, это будет продолжение сотрудничества с SDF, включая «очень важные контртеррористические задачи». Представитель разведки США отметил, что взаимодействие касается и вопросов содержания в тюрьмах захваченных боевиков ИГ (террористическая групппировка, запрещена в РФ).

Треверс подчеркнул, что отношения SDF и США «необходимо продолжать».

Накануне Пентагон заявил о планах США продолжить контроль оккупированных районов Сирии, где находятся нефтяные месторождения. При этом власти США прикрываются тем, что якобы ведут борьбу с ИГ. Однако, на самом деле амеркианские военные сотрудничают с ними, поскольку часть террористов находятся в рядах курдских вооруженных бандформирований.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #курды

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