Вашингтон должен признать Крым российским, заявил экс-дипломат США

Признание Вашингтоном российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и странами запада, считает бывший сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад .

В своей статье для National Interest Ортблад отмечает, что ранее США применяли ограничительные меры, чтобы склонить противника к компромиссу. Однако он отметил, что экономические санкции и против России не возымели нужного эффекта.

Эксперт уверен, что признание Крыма в составе России является разумным, поскольку население полуострова всегда было в значительной степени русскоязычным. Кроме того Крым и Россия имеют историческую общность, отмечает экс-дипломат.

В качестве других важных действий, направленных на улучшение отношений, Ортблад называет возобновление переговоров о контроле над вооружениями, пересмотр роли Североатлантического альянса, а также активизации программы студенческого обмена.