США попытаются саботировать допрос сестры «ликвидированного» аль-Багдади, уверен эксперт

Родственница главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади была задержана турецкой армией на сирийско-турецкой границе. В руках Анкары оказался ценный свидетель по делу о постановочном «убийстве» террориста номер один, заявляет президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин в интервью ИА «Народные новости».

По его словам, родственница аль-Багдади Расмия Авад может открыть больше сведений о его деятельности. Эксперт отмечает, что стремление привлечь ее для выяснения обстоятельств смерти аль-Багдади является «очень хитрым ходом».

Самонкин полагает, что если турецкая спецоперация пройдет успешно, и свидетеля допросят - он сможет внести ясность в ситуацию. По его мнению, Запад может попытаться саботировать данный процесс, чтобы не допустить появление новых обстоятельство жизни и деятельности аль-Багдади.

«Американцы не хотят уходить из Сирии, они пытаются разыграть карту борьбы с терроризмом для самопиара. Успехи ВКС России и совместное патрулирование с Турцией американцы пытаются приписать себе», - отметил он.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.