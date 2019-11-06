Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Предустановка приложений поможет российским компаниям конкурировать с корпорациями - эксперт

Предустановка приложений поможет российским компаниям конкурировать с корпорациями - эксперт

 Новым героем ФАН о патриотах России стал дирижер Валерий Гергиев

Новым героем ФАН о патриотах России стал дирижер Валерий Гергиев
Белоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

Белоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

 Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента
Вашингтон должен признать Крым российским, заявил экс-дипломат США

Вашингтон должен признать Крым российским, заявил экс-дипломат США

 США попытаются саботировать допрос сестры «ликвидированного» аль-Багдади, уверен эксперт

США попытаются саботировать допрос сестры «ликвидированного» аль-Багдади, уверен эксперт
Предустановка приложений поможет российским компаниям конкурировать с корпорациями - эксперт

Предустановка приложений поможет российским компаниям конкурировать с корпорациями - эксперт

 Новым героем ФАН о патриотах России стал дирижер Валерий Гергиев

Новым героем ФАН о патриотах России стал дирижер Валерий Гергиев
Белоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

Белоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

 Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента
Вашингтон должен признать Крым российским, заявил экс-дипломат США

Вашингтон должен признать Крым российским, заявил экс-дипломат США

 США попытаются саботировать допрос сестры «ликвидированного» аль-Багдади, уверен эксперт

США попытаются саботировать допрос сестры «ликвидированного» аль-Багдади, уверен эксперт
2:55   6 Ноября 2019
Весь мир

США попытаются саботировать допрос сестры «ликвидированного» аль-Багдади, уверен эксперт

США попытаются саботировать допрос сестры «ликвидированного» аль-Багдади, уверен эксперт

Родственница главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади была задержана турецкой армией на сирийско-турецкой границе. В руках Анкары оказался ценный свидетель по делу о постановочном «убийстве» террориста номер один, заявляет президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин в интервью ИА «Народные новости».

По его словам, родственница аль-Багдади Расмия Авад может открыть больше сведений о его деятельности. Эксперт отмечает, что стремление привлечь ее для выяснения обстоятельств смерти аль-Багдади является «очень хитрым ходом».

Самонкин полагает, что если турецкая спецоперация пройдет успешно, и свидетеля допросят - он сможет внести ясность в ситуацию. По его мнению, Запад может попытаться саботировать данный процесс, чтобы не допустить появление новых обстоятельство жизни и деятельности аль-Багдади.

«Американцы не хотят уходить из Сирии, они пытаются разыграть карту борьбы с терроризмом для самопиара. Успехи ВКС России и совместное патрулирование с Турцией американцы пытаются приписать себе», - отметил он.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #аль-багдади

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...