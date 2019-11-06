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2:37   6 Ноября 2019
Весь мир

Глава Чечни прокомментировал подписание мирного соглашения в Йемене

Глава Чечни прокомментировал подписание мирного соглашения в Йемене

Россия хочет, чтобы в Йемене наступил мир. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя подписание мирного договора между правительством страны и сепаратистами.

Во вторник международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и спеаратисты из нескольих организаций на юге страны, в том числе Переходного совета Южного Йемена, подписали в Эр-Рияде мирное соглашение. На подписании присутствовали наследные принцы Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммед бен Сальман и Мухаммед бен Зеид, а также йеменский президент.

Кадыров в своем Telegram-канале оценил данный шаг для жителей Йемена, стран региона и всех мусульман положительно. Он подчеркнул, что народ Ближнего востока не хочет войны, разрушения, кровопролития и потоков беженцев.

Он также подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин уже заявлял, что Россия является лучшим другом и защитником ислама. Кадыров отметил, что Москва проводит данную политику на Ближнем Востоке и других регионах.

«Мы очень желаем, чтобы в Йемене перестали гибнуть люди, наступили мир и стабильность», - написал глава Чечни.

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Автор: Олег Королев
#кадыров #йемен

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